CDMX, BC, NL y Jalisco, en donde hay contagios de fase 3

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que las autoridades determinaron extender la Jornada de la Sana Distancia hasta el 30 de mayo por coronavirus o Covid-19.

Durante la conferencia de esta mañana de jueves expuso que según las proyecciones, el próximo 1 de junio podrían comenzar a recuperarse de manera escalonada las actividades económicas y sociales.

López-Gatell explicó que en los municipios donde hay nula o baja transmisión, podría retomar sus actividades, como el regreso a clases, a partir del 17 de mayo.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "la semana próxima, el martes que corresponde informar sobre salud, vamos a invitar al secretario de Educación para que, a partir de estos elementos, ya se pueda proyectar no solo el reinicio de clases sino cómo recuperar lo que se ha perdido".

Además, reiteró el "llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando. Es lo mejor, no es un conjetura, no es una ocurrencia, es la recomendación de un grupo, especialistas y científicos. Lo más importante es la salud, es la vida".

Zonas que presentan condiciones de Fase 3

López-Gatell señaló que si bien el país aún no se encuentra en Fase 3, hay zonas "a las que hay que tratar como Fase 3". Posteriormente, las autoridades distribuyeron un mapa en el que se detalla la situación de los 2 mil 463 ayuntamientos que existen en los 31 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Un total de 1484 municipios son los que se encuentran más afectados, mientras que hay otros 979 en los que la situación presenta menos contagios. Las personas que habitan los municipios con más contagios deberán permanecer en casa hasta el 30 de mayo, al menos, mientras que los de los 979 se incorporarán a las actividades poco a poco, a partir del 17 de mayo.

Por ejemplo, en la CDMX las 16 alcaldías se encuentran con contagios, por lo que sería de las últimas entidades en salir de la epidemia. De hecho, López-Gatell estimó que será para el 25 de junio cuando el Valle de México pueda salir de esa etapa.

Como parte del Valle de México se encuentra también el Estado de México, la entidad más poblada del país, que presenta 60 municipios con contagio y son vecinos de otros 62.

En el mapa se observa que tanto Baja California, como Baja California Sur se encuentra en rojo, lo que indica que todos sus municipios se encuentran con contagios y se aplicarán medidas de Fase 3.

Mientras que Jalisco y Nuevo León también presentan áreas rojas de contagio, que se focalizan en sus áreas metropolitanas.

Estados que podrían salir primero de la epidemia

Por otra parte, Oaxaca y Veracruz son los estados que presentan municipios con menos contagios, por lo que podrían salir primero de la epidemia.

Oaxaca, de sus 570 municipios, presenta contagios en 23, son vecinos de contagio de 114 y 433 municipios sin contagios ni vecindad. Veracruz, por su parte, tiene contagios en 10 de sus 106, es vecino de contagio de 46 y carece de contagios en 50.