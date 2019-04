CDMX, Edoméx y Morelos sin daños por sismo

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se tiene reporte de daños por el sismo de magnitud 5.5 percibido esta tarde de lunes en la Ciudad de México.

En su cuenta de Twitter, la mandataria local aseguró que por ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha detectado afectaciones como parte del protocolo de revisión que se hace en estos casos.

Poco después, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que se activaron los protocolos de protección civil sin que se tenga registro de afectaciones.

Las autoridades reportaron en un comunicado que los hospitales, las instalaciones del Metro, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de gas natural operan con normalidad. Los helicópteros Cóndores de la Secretaría de seguridad Ciudadana realizaron un sobrevuelo y tampoco detectaron afectaciones.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) precisó que los movimientos telúricos "no ameritaron alerta sísmica en la capital del país porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos para la activación de la alerta sísmica a través del sistema de altavoces de la Ciudad de México".

En el Estado de México se activaron protocolos de Protección Civil, luego del sismo que se sintió a las 15:15 horas.

No hay reportes de afectación, informó Luis Felipe Puente coordinador general de PC en esta entidad.

Habitantes de municipios mexiquenses como Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, sintieron el movimiento sísmico por lo que atendieron a las recomendaciones de las diversas unidades de Protección Civil, como ubicarse en sitios seguros ante la posibilidad de que se registren réplicas.

Edificios públicos realizaron procesos de evacuación o de ubicación en sitios seguros.

En Huixquilucan, uno de los municipios con mayor número de edificios de la entidad, la percepción del sismo fue leve.

Morelos con saldo blanco

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) no se presentan daños por este movimiento en el estado y sólo fue perceptible en algunos puntos de la entidad.

Pedro Enrique Clement Gallardo, coordinador de PC en Morelos, informó que derivado del movimiento telúrico se activó la alarma sísmica colocada en el edificio de Palacio de Gobierno, y por consiguiente, fueron evacuadas de manera preventiva 240 personas, entre trabajadores y visitantes, en un tiempo de dos minutos con 30 segundos.

La brigada principal de Protección Civil y los cuerpos de emergencia responsables de las cuatro plantas que conforman el inmueble, llevaron a cabo la una inspección al interior de las oficinas para descartar riesgos en la estructura y que el personal pudiera regresar a laborar de forma segura.