CDMX es el peor ejemplo de Latinoamérica por fallecidos de Covid, dice el PAN

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, lamentó que la Ciudad de México sea "el peor" ejemplo en la detección de muertes por Covid-19 de Latinoamérica, derivado del retraso en el registro, la variación en las causas de fallecimiento y los errores en el rastreo de las mismas.

Luego que The Economist publicara que entre el 5 de abril y el 27 de junio pasado, el Gobierno capitalino informó de seis mil 341 muertes oficiales, "pero el exceso de muertes habla de 22 mil 682 fallecimientos", dijo.

Es decir, destacó el panista, "la cifra real podrían ser de entre 3 o 4 cuatro veces mayor", por lo que sostuvo que estos datos coinciden con diversos análisis que han realizado organizaciones de la sociedad civil sobre el subregistro de muertes.

"En Acción Nacional denunciamos este subregistro de muertes, pero la doctora Sheinbaum solo guardó silencio. Comprometió dar las cifras reales, pero la seguimos esperando, pues su denominado Comité Epidemiológico, no ha dado la cara sobre las muertes por Covid 19", denunció.

Incluso, recordó que su partido evidenció las diferencias, que al respecto presentaron los gobiernos federal y local, "pero lo único que la doctora Sheinbaum ha hecho es evadir y prometer respuestas a futuro", acusó Atayde Rubiolo.

Como ejemplo, citó el análisis de la mortalidad por Covid-19, así como la evaluación por la reapertura económica de la ciudad, "cuyos temas no deben soslayarse y requieren una respuesta inmediata por parte del Gobierno, para dar claridad y certeza a las y los capitalinos", enfatizó.

Aclaró que las demandas de Acción Nacional, solo buscan que el Gobierno ofrezca información certera y transparente, no un interés político o electoral, por lo que rechazó una supuesta campaña en contra del Gobierno de la Ciudad, como lo afirmó la jefa de Gobierno, por lo que la retó a ofrecer pruebas de su dicho.

"Hoy la jefa de Gobierno nos acusó de pagar campañas en redes sociales en su contra. Nada más falso. No se equivoque, doctora Sheinbaum. Acción Nacional solo refleja en las redes el sentimiento social, derivado de su mal gobierno. La retamos a que compruebe sus dichos y si no, debe retractarse", reclamó Atayde Rubiolo.