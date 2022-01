CDMX modificará estrategia para reportar hospitalizaciones por Covid: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que cambiarán la estadística para reportar las hospitalizaciones por Covid-19, esto debido a que hay personas que se internan por otras enfermedades.

"Se contabilizarán (todas las hospitalizaciones), pero se diría cuántas personas vienen graves por razón de Covid, y cuántas personas tienen Covid por una prueba, pero que vienen por alguna otra razón. Inclusive personas que tenían una cirugía programada y en todo caso los médicos toman la decisión si se continúa la cirugía", comentó que este viernes se dará a conocer todos los detalles.

Tras la entrega de tarjetas de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, Sheinbaum Pardo comentó que esto se decidió en una reunión con autoridades sanitarias locales y federales debido a que otros países están con esta diferencia que le llama: Hospitalizados por Covid o con Covid.

"Sabemos que las personas están preocupadas porque los contagios son muy altos, pero la gran mayoría pasa una enfermedad que no llega a gravedad gracias a la vacunación".

Al corte de este 19 de enero se registran mil 709 personas hospitalizadas, de las cuales mil 402 están en camas generales y 302 en intubación.

---No hay alerta por niños hospitalizados

Sheinbaum Pardo también comentó que no hay alerta por casos de niños hospitalizados ya que antes y después de este incremento por la variante ómicron no se ha visto un cambio.

"Se está haciendo una revisión de niños que pudieran llegar a hospitales pediátricos y no hay un cambio de lo que fue previó y de lo que hay ahora, hay mayor contagió pero no en hospitalizados. Hay una revisión de hospitales para revisar casos pediátricos como casos de adultos".

La mandataria local aclaró que no hay un plan para cierre de escuelas, y que están en contacto con las dependencias sanitarias federales para cualquier información, esto en caso que hubiera un alza más en los contagios.