CDMX recibe 19 amparos para cambio de género de menores

El Consejero Jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas, informó que se han promovido 19 amparos de menores de edad que buscan un cambio de género, por lo que se emitió una recomendación al director del Registro Civil para que no violente los derechos humanos de estas personas.

Ante diputados locales, Vargas dijo que en la recomendación se pidió que estos casos fueran atendidos por el director del Registro Civil, mientras se aprueba en el Congreso la iniciativa de Ley para la Infancia Trans.

"En el caso de personas menores de edad establecimos un Consejo para emitir una opinión al respecto, ya que tenemos 19 amparos en este tema y no podemos violentar los derechos de estas personas", comentó.

En comparecencia ante legisladores del Congreso de la CDMX, Vargas dijo que se estableció un consejo en donde participan la dependencia a su cargo, la Secretaría de Gobierno, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y el mecanismo para la defensa de los derechos humanos, para atender demandas de las infancias trans.

"Se ha estado revictimizando a estas personas y en lo que sucede (aprobación de la ley en el Congreso) quisimos adelantarnos un poco. Seguramente en el Congreso tomarán las determinaciones necesarias para que no se afecte a este tipo de personas, que, desde nuestra perspectiva debemos tutelar sus derechos", dijo.

Sobre los cambios de identidad de género de personas mayores de edad, indicó que se han realizado 476.