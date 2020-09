CDMX registra exceso de 30 mil muertes de enero a agosto

El titular de la Agencia Digital e Innovación Pública (ADIP), José Merino, indicó que la Ciudad de México, de enero a agosto, ha tenido un exceso de 30 mil 462 muertes, en comparación de otros años, de las cuales 20 mil 535 están asociadas con Covid-19.

"No hay una forma justa de contar tragedias como la que sufrimos en la CDMX desde marzo. Cada muerte por Covid-19 es un hueco colectivo. Un amigo, una madre, un colega, una hermana, un hijo... que perdimos", explicó.

Por medio de Twitter, José Merino explicó que el 73% de muertes fueron personas residentes de la Ciudad, mientras que el 24 por ciento vivían en el Estado de México y 3% en otras entidades.

En tanto, el 92% de las muertes ocurrieron en hospitales mientras que el 7 por ciento en domicilios, sin embargo, entre mayo y agosto el exceso de mortalidad se redujo en 68% para residentes de la capital del país, de acuerdo con el informe de exceso de mortalidad del Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre el "Análisis de la Mortalidad en la Ciudad de México Durante el Primer Semestre de 2020 en el Contexto de la Pandemia por SARS-CoV-2", con corte a julio, el titular de la ADIP señaló que tiene una metodología propia y rigurosa y que por ello se pidió el apoyo de científicos especialistas para hacer la estimación y luego poder replicarla en otro informe.

"No sobra decirlo: este es un ejercicio de transparencia sobre covid19 inédito entre los estados del país. Creemos en la rendición de cuentas y en el derecho de todas y todos a saber, replicar, y cuestionar. Y como mencioné, cada semana se actualizará la información", detalló.

Agregó que la Ciudad de México es una de las entidades del país y una de las ciudades del mundo más afectadas por la pandemia, y que "no alcanzamos los niveles de exceso de mortalidad observados en otras ciudades como Nueva York, Madrid, Lima, Guayaquil, Santiago o Manaus".

José Merino añadió que en términos de defunciones y casos o defunciones y hospitalizaciones, la Ciudad de México ocupa el lugar 24 y 13, respectivamente en el país; y que "estos son datos que describen una tragedia. Minimizarlos o maximizarlos con fines políticos está fuera de nuestro código de ética".