CDMX sigue en "alto riesgo de contagio", advierte Claudia Sheinbaum

Pese a que en la Ciudad de México se había estabilizado la tendencia de hospitalización por Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen condiciones para cambiar de escenario, pues aún no hay una tendencia de 15 días a la baja en la ocupación hospitalaria.

"Por eso el semáforo tiene que ver con una disminución constante durante 15 días en la capacidad hospitalaria, de tal manera que sepamos que es una tendencia. Hay que seguir revisando todos los días. Informar a la población, pero sí decir que aún no podemos hablar de una disminución sostenida. De antier a ayer crecieron el número de personas en camas ocupadas", precisó.

Al presentar su informe diario Sheinbaum Pardo comentó que hubo un ligero incremento en la ocupación hospitalaria, hoy la ocupación de camas en hospitalización general fue de 72.7% y el reporte del 25 de mayo indicaba un 71.5%, número que estaba a la baja. "Había habido una estabilidad en los últimos días, inclusive, una ligera disminución, y hoy tenemos un ligero incremento; tenemos que esperar varios días para saber si esta es una tendencia o es un número especial para este día", expuso. No obstante la mandataria local comentó que la ciudad sigue con una alta ocupación de capacidad hospitalaria, pese a que han ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización.

"No podemos hablar todavía de una disminución consistente de las camas ocupadas por Covid-19 o sospecha de Covid-19 en la Ciudad de México". De acuerdo con el informe, en la Ciudad de México hay 20 mil 999 casos confirmados acumulados; activos, 3 mil 673 y 2 mil 166 defunciones de personas que habían sido confirmadas por Covid. Asimismo, hay 3 mil 402 pacientes hospitalizados no intubados y mil 76 intubados.

"Seguimos en alto riesgo de contagio... y es importante que sigamos con las medidas de Sana Distancia, sabemos que tiene su dificultad mantenerse en casa y también la situación económica, pero hemos dado un gran ejemplo en los últimos meses y es importante mantener esta disciplina, este comportamiento, de tal manera que disminuyan los contagios", recalcó la mandataria.