CDMX, sin afectaciones tras sismo de 4.9 con epicentro en Guerrero

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que la Ciudad no presenta daños luego del sismo de magnitud 4.9 con epicentro en Coyuca de Benítez, en Guerrero.

El gobierno capitalino informó que la energía liberada por el sismo no ameritó la activación de la alerta.

Si bien se evacuaron algunos edificios, no se reportaron afectaciones, indicaron las autoridades.

Por otra parte, el equipo de Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó normalidad en la Ciudad de México.

Tras el sismo registrado a las 14:12 horas de este martes, de magnitud 4.9, las delegaciones regionales de Protección Civil Estatal reportan que en el interior del estado de Puebla no fue percibido.En algunos puntos, como la sede del Congreso del Estado de Puebla, la alarma sísmica se encendió sin embargo, no se registró ninguna situación de riesgo para los ciudadanos. Hasta ahora no se reportan daños o heridos.En Morelos, personal administrativo de Palacio de Gobierno fue desalojado por la activación de la alerta sísmica, pero la Coordinación Estatal de Protección Civil afirmó que el movimiento telúrico fue imperceptible en la entidad.Activan protocolos de seguridad en GuerreroLa Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que se activaron los protocolos de prevención y seguridad por el sismo registrado a 24 kilómetros al noreste de Coyuca de Benítez.Señaló que el movimiento telúrico se percibió de manera moderada en los municipios de Chilpancingo, Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, sin que se reporten afectaciones.Personal de esta dependencia, en coordinación con autoridades municipales cercanas al epicentro, realizan recorridos para descartar daños que pudieran representar un riesgo para la población.La dependencia estatal recomendó a la población mantener la calma, atender las indicaciones de las autoridades, no propagar falsos rumores y reportar cualquier incidencia al número de emergencias 911.