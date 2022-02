CDMX tiene un Callejón del Beso. ¿Dónde está y a quién fue dedicado?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La Ciudad de México está llena de sitios extraordinarios de cultura, diversión y entretenimiento, por lo que no es de sorprender que incluso para quienes han vivido aquí desde siempre, aún existan lugares desconocidos, uno de ellos, el Callejón del Beso.

Al mencionar el Callejón del Beso seguro lo primero que se te viene a la mente es el emblemático callejón de la ciudad de Guanajuato, en el que miles de enamorados se han dado cita para jurarse amor eterno. Sin embargo, esta vez nos referimos al que se ubica en Azcapotzalco, un escenario totalmente distinto pero que lucha por conservar su concepto de romance. En Destinos de EL UNIVERSAL te contamos más sobre este sitio y por qué es especial.

A quién fue dedicado el Callejón del Beso de la CDMX

De acuerdo con información recabada por El Gran Diario de México, este sitio fue inaugurado el 21 de agosto de 2016 como un homenaje a Consuelito Velázquez, compositora e intérprete mexicana que en 1940 lanzó la canción "Bésame mucho", una de las melodías que le ha dado la vuelta al mundo, traducida a casi 20 idiomas, y recreada aproximadamente en mil versiones, de acuerdo con información de la Fonoteca Nacional.

Qué ver en el Callejón del Beso en Azcapotzalco

Estando en Azcapotzalco, el Callejón del Beso no podría dejar de representar la cultura que fluye en esta demarcación, como el arte urbano. A lo largo de este callejón pueden apreciarse 12 murales que retratan besos entre varias parejas, mostrando las inmensas formas que tiene el amor.

Dónde se encuentra el Callejón del Beso en la CDMX

Se encuentra en la Alcaldía Azcapotzalco, en la colonia El Recreo, cerca de las estaciones del Metro Camarones y Refinería.

El aspecto del Callejón del Beso en la CDMX es totalmente diferente al de la ciudad de Guanajuato, el cual guarda una trágica leyenda. Ana y Carlos eran un par de jóvenes que vivían una relación prohibida y secreta a causa de las diferencias sociales entre sus familias. La pareja se encontraba por las noches en el balcón de sus respectivas casas, a centímetros de distancia uno del otro. Esta cercanía entre las construcciones les permitía estirarse solo un poco para poderse besar.

Desafortunadamente, el padre de Ana los descubrió, y en un arrebato tremendo de ira, él apuñaló a su hija accidentalmente dándole muerte, pues su intención era acabar con la vida de Carlos. La leyenda remata advirtiendo que todas las parejas que pasen por ahí deberán besarse para tener 15 años de buena suerte; de lo contrario, tendrán siete años de calamidades y desdichas.

El Callejón del Beso de la CDMX no suele estar demasiado concurrido. Durante tu visita podrás sentarte en las bancas ubicadas a lo largo de la calle o tomar fotos de los murales.

Igualmente puedes aprovechar y comer en alguno de los comercios cercanos.