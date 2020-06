CDMX y UNAM capacitarán a médicos de farmacias para atender Covid-19

Con el objetivo de evitar que se den tratamientos múltiples a los pacientes de Covid-19 en consultorios de farmacias privadas de la capital y que el personal médico no corra peligro de contagios, el Gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la facultad de Medicina de esta institución y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, iniciarán capacitaciones a médicos generales de estos espacios para homologar la misma atención a pacientes de este virus.

"A partir de la enseñanza que ha habido a partir de la pandemia, lo que se busca es generar la misma atención, que haya la misma identificación de síntomas, el mismo tipo de atención y en caso de que tengan que ir a un hospital, vayan a un triage lo más temprano posible para que puedan ser atendidos por un médico de otro nivel", comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

El director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que han identificado en las unidades de salud en general, que hay pacientes con tratamientos múltiples, es decir con más de 10 medicamentos recetados por un médico de farmacia, lo que puede agravar la enfermedad.

"Muchos de los enfermos llegan con distintos medicamentos y cuando llegan con distintos medicamentos, algunos pueden ser contraproducentes y estar contraindicados, entonces, esta es una enfermedad donde no tenemos certidumbre del tratamiento, no hay uno en específico; sin embargo, si conocemos medidas que impiden que el paciente se vaya a deteriorar", comentó.

Por ello se busca capacitar a los médicos generales de primer contacto de farmacias, pues son los médicos que están cerca de la población y son el primer sitio donde acuden para que conozcan las medidas que reconocer los síntomas y discernir si requiere ir a un centro de triage o no.

En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, comentó que esta capacitación es necesaria para que los doctores de estos consultorios puedan identificar síntomas inmediatamente y canalizar a los pacientes con posible Covid a los hospitales especializados.

La titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano comentó que del total de la población en la Ciudad de México, el 50% carecen de seguridad social y de ellos, el 30% utilizan uno de los consultorios en farmacias, aunque no es un servicio que reemplace la seguridad social ni los Centros de Salud de la Sedesa.

"Alrededor del 30% de las personas que carecen de seguridad social acuden a este servicio, no es un servicio que reemplace a los otros, pero es un servicio de primer contacto, por eso es muy importante que los médicos estén capacitados, porque las personas van ahí en un primer momento, después van al centro de salud o a su clínica de seguridad social", dijo.

El curso consistirá en cuatro sesiones y la primera iniciará este viernes de forma virtual, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Rosaura Ruiz Gutiérrez, iniciarán 600 médicos generales de diversas empresas, aunque podrían aumentar el número, pues tan solo en la capital del país hay 11 mil farmacias.