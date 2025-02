Ceci: “Yo sólo busco a mi hijo”

Hermosillo, Son.- Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, comentó que un día después de que fue a tocar la puerta de la casa de uno de los sicarios de su hijo, fue detenido.

“Pido justicia para Alejandro, que me diga este hombre donde lo dejó y donde lo puedo encontrar. Exijo a las autoridades que “El Chato” diga dónde lo dejó”, enfatizó la activista. Alejandro Guadalupe Islas Flores, desapareció el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa.

“Alfonso Orduño ‘El Chato’ está preso por el homicidio de otra persona, no por la desaparición de mi hijo. No he podido dormir imaginando a cuántas madres dejó destruidas, cuántos secretos guarda, cuánto dolor ha causado este hombre”.

“Yo siempre he dicho que no busco justicia, porque yo solo busco a mis hijos, pero ese hombre me vio de rodillas suplicar que me dijera dónde me lo dejó y no le importó”.