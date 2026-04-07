CED responde a Claudia Sheimbaum

Ciudad de México.- El pasado jueves 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada (Ced) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que en México existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al señalar la magnitud y los patrones de estos hechos.

La mañana de este lunes, la presidenta Sheinbaum afirmó que el comité no es la ONU, que tomaron una muestra de sólo cuatro estados y en un periodo anterior a la llamada Cuarta Transformación.

Horas después, el presidente del comité de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, respondió a la presidenta de México "con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México".

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el especialista en derechos humanos subrayó que lo relevante no es solo el número de casos, sino la existencia de patrones sistemáticos y el hecho de que estas conductas estén dirigidas contra la población civil.

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También asegura que el análisis al contexto sociopolítico de México "no se limita a un periodo cerrado". Explica que la decisión del Ced "examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo."