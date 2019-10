Celebra AMLO aprobación de revocación de mandato y consulta ciudadana

Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta ciudadana porque con ello el pueblo tendrá el poder quitar a gobernantes mediocres o ladrones.

"Me acaban de dar una información buena, se acaba de aprobar en el Senado dos reformas constitucionales, que enviamos, una para la revocación del mandato esto en mi caso a mediados de mi gobierno habrá una consulta y los mexicanos van a decidir si quieren que contiene el Presidente o que renuncie, esa es la democracia participativa el pueblo pone y el pueblo quita.

"Si nos quedamos en la democracia participativa hay que aguantar a un gobernante malo, mediocre, hasta que termina o peor mediocre y a veces ladrones".

Durante su recorrido número 79 a una unidad médico rural del IMSS, el Presidente dijo que la otra reforma constitucional aprobada en la Cámara Alta es en materia de consulta ciudadana.

"Lo otro que acaba de aprobarse es que se van a poder realizar consultas cuidabas, se reformó el artículo 35 de la constitución para que los cuidamos puedan solicitar consultas ciudadanas sobre asuntos de interés público, para que sea el pueblo en todo momento que el que tenga las riendas del poder en sus manos".

Señaló que con esta reforma se podrá cumplir lo que establece el artículo 39 de la Constitución que dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. "El pueblo manda en democracia", destacó el titular del Ejecutivo acompañado por el gobernador Alejandro Tello (PRI) y su Gabinete de Salud.

Esta tarde el Senado avaló ambas reformas enviadas por el Ejecutivo en lo general y se espera que también sean aprobadas en lo particular.

