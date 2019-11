Celebra AMLO decisión de Evo Morales para convocar a elecciones

Desde Bacalar en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de convocar a nuevas elecciones para evitar la confrontación y la violencia.

El mandatario federal reconoció que se haya antepuesto el valor de la democracia en ese país sudamericano para hacer perdurar la paz ante lo que consideró "intereses por la desestabilización".

"Porque siempre hay actitudes, siempre hay afanes autoritarios de querer resolver las cosas, con la confrontación, con la violencia, por lo que el mejor método para resolver las diferencias es el método democrático; en este caso que sea el pueblo el que decida", dijo el Ejecutivo federal en un video posteado en sus redes sociales.

Esto, luego de realizarse la elección presidencial en Bolivia, en la que resultó reelecto por cuarta ocasión Morales Ayma, lo que desató protestas en la nación sudamericana, los manifestantes pidieron la revisión de la votación.

Incluso, la Organización de los Estados Americanos (OEA), determinó que no existían las condiciones suficientes para que dicho organismo avalara los resultados electorales, por lo que sugirió al gobierno actual convocar a nuevas elecciones.

El mandatario narró que padeció el fraude electoral de 2006, cuando pidió el voto por voto, pero las autoridades electorales se negaron.

López Obrador aseveró que en ese momento no hubo democracia, también en ese entonces –acotó-, la OEA no se pronunció, nadie se pronunció por el fraude que se cometió en México, "esa es, desde luego, mi visión, desde luego respeto el punto de vista de quien considera de que fueron elecciones limpias y libres, que no supimos perder", matizó.

"Hubo una imposición que hizo mucho daño a México. Desde 2006 se desató la guerra contra el narcotráfico que a causa de la pérdida de muchas vidas humanas, convirtió en nuestro país, literalmente, en un cementerio", señaló.

Por lo anterior, "celebro mucho lo de Bolivia, no a la violencia, resolver los problemas consultando al pueblo. Un abrazo al pueblo de Bolivia, y un abrazo al presidente Evo Morales, por la decisión que ha tomado", finalizó.

EUA pide elecciones "justas" y "libres" en Bolivia



El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, expresó hoy el apoyo de su país a la convocatoria de nuevas elecciones en Bolivia y la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El politólogo, egresado de la Universidad de Berkeley, California, agradeció los hallazgos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos auditores no pudieron certificar la integridad electoral de las elecciones bolivianas del 20 de octubre, por lo que respaldó la recomendación de la organización de celebrar nuevos comicios.

En su perfil de la red social Twitter, Kozak consideró, además, que todos los implicados en el proceso electoral "defectuoso" deben renunciar e invitó a la OEA a enviar una "misión completa" que garantice nuevas elecciones "libres, justas y que reflejen la voluntad del pueblo boliviano".

La declaración del funcionario estadounidense se produjo luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocase hoy a nuevas elecciones, anunciara la renovación del TSE y negara la posibilidad de renunciar como mandatario de su país, al considerar que todo aquel que exige su dimisión "está con el golpe de Estado" que ha denunciado.

Ante las protestas generadas desde las elecciones presidenciales de Bolivia el 20 de octubre, Kozak advirtió el mismo mes que habría "serias consecuencias en sus relaciones con la región" si se detectaban irregularidades en los resultados electorales. Ello, durante una audiencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Desde 1970, el funcionario estadounidense se ha desempeñado en cargos que buscan mediar problemáticas latinoamericanas como la Guerra Civil Nicaragüense, la negociación de los Tratados del Canal de Panamá, asuntos de Cuba en el Departamento de Estado y otros relacionados con Haití.