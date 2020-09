Celebra AMLO que le permitan "mañaneras" en Coahuila e Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que eliminó el veto del INE para no transmitir las conferencias "mañaneras" en Hidalgo y Coahuila, entidades donde habrá elecciones.

"Solo apuntar que de acuerdo al Tribunal Electoral estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad, no interfieren con los procesos electorales".

Y agregó: "Eso fue lo que resolvió el Tribunal, por lo mismo no se considera propaganda sino garantizar el derecho de los mexicanos la información".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que sus adversarios lo querían limitar y censurar.

Por ello se decidió recurrir al TEPJF para revertir la decisión del INE y quedó de manifiesto que su gobierno puede mantener dichas conferencias.

"Fue una queja de los partidos de oposición, de los conservadores, ante el INE y en el Instituto resolvieron que no debían transmitirse esas conferencias y ya al acudir al Tribunal se resuelve que si podemos", reiteró.