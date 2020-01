Celebra ministro posponer iniciativas de reforma al sistema penal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebró la decisión de posponer la presentación de las iniciativas de reforma al sistema penal y al Poder Judicial de la Federación pues consideró que cualquier cambio debe hacerse con prudencia.

En entrevista, luego de la toma de protesta de 13 magistradas de Circuito, el ministro confió en que esto dará tiempo a que continúe el diálogo entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República (FGR).

"A través de presidencia (debemos) estar en contacto con la fiscalía, el Senado de la República, como ya habíamos quedado, para poder opinar al respecto", dijo.

"Creí que sólo se iba a referir a la parte de procuración, no de Administración de justicia pero celebro que con toda transparencia se diga que se va a tomar el tiempo para ver esas cuestiones y volver a presentar el proyecto, me parece que es una muy buena decisión".

Consideró que de requerirse modificaciones al sistema penal, estas deben hacerse con prudencia, sin regresiones y en consenso que incluya al Poder Judicial.

"No es un replanteamiento total del poder judicial, si hay que hacer ajustes, que se hagan los ajustes y lo mismo digo yo en materia de procuración de justicia, entiendo que la idea de quiénes están encargados de esa área no es inventar el hilo negro y volver a empezar de cero; si el sistema acusatorio requiere ajustes, yo diría, con prudencia que se hagan los pertinentes, yo sugeriría que no haya pasos hacia atrás", comentó.

"Si quienes están en esas áreas ahorita consideran que hay que hacer ajustes, nada más que se hagan en un amplio consenso y muy bien pensados".

Entre las propuestas de iniciativa que fueron presentadas ayer miércoles en el Senado y posteriormente retiradas, se incluyen modificaciones al juicio de amparo para facultar al ministerio público a promover este tipo de litigios cuando considere que sus investigaciones están en riesgo.

Durante la toma de protesta de las magistradas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que el juicio de amparo no sólo protege las garantías fundamentales de los ciudadanos sino que es un medio de control al poder de las autoridades.

"¿Qué es el juicio de amparo sino una garantía de los derechos fundamentales? ¿Qué es el juicio de amparo sino un mecanismo para controlar los excesos y desbordes del poder?", señaló.

"La función realizada por el poder judicial de la federación a través del juicio de amparo es una función definitoria del concepto mismo de la constitución, es vía y es forma de garantizar la fuerza normativa de nuestra carta fundamental".