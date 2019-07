Celebran a Policía Federal con desangelado evento

Ciudad de México.- A diferencia de las administraciones pasadas, la primer celebración del Día del Policía Federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador careció del bombo y platillo con el que se festejaba a estos elementos, sólo estuvieron presentes una docena de ellos y no los miles que se reunían cada 13 de julio.

Enmarcado en las protestas que realizan elementos que se aferran a no ser transferidos a la Guardia Nacional, el festejo fue muy diferente al que comúnmente se realizaba, al que acudía, sin falta, el Presidente de la República, los titulares de las fuerzas armadas, así como los titulares de su gabinete legal y ampliado. Hoy eso es historia.

Atrás quedaron las ceremonias en las que participaban flotas de helicópteros Black Hawk en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, el cual es hoy escenario de protestas de docenas de policías que exigen no ser incorporados a la Guardia Nacional.

El sábado, en una muy discreta ceremonia realizada en un salón de conferencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su titular Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la Policía Federal fue abandonada por los gobiernos pasados.

"Si no se hubiese abandonado a la Policía Federal hubiera evolucionado y consolidado sus capacidades y hubiera crecido. ¿De qué tamaño habrá sido el abandono de la policía por parte del gobierno que quién no recuerda las imágenes que recorrieron el mundo de policías frecuentemente desalojados de sus hoteles porque el gobierno tenía años que no pagaba el hospedaje? Esto no puede suceder y no va a suceder más con la Guardia", dijo Durazo al dirigir un mensaje.