Celebran decisión de dar marcha atrás a "Tlali" en Reforma

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Sodi Miranda, celebró la decisión de dar marcha atrás a la colocación de la escultura "Tlali", en sustitución del monumento a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma.

En entrevista consideró que se trataba de una determinación unilateral del Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que se desconoce, hasta el momento, la metodología y los procesos de concurso y consulta para tomar esa decisión.

La diputada federal enfatizó en que el gobierno capitalino dio marcha atrás debido a la presión que ejercieron la comunidad cultural, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las y los comerciantes y vecinos de la zona, así como el poder legislativo.

Recordó que ella presentó un Punto de Acuerdo ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para hacer pública la información relativa al traslado, restauración, resguardo y sustitución de dicho conjunto escultórico, mismo que se encontraba situado sobre el Paseo de la Reforma, además de conocer la metodología para adjudicar la obra al escultor Pedro Reyes.

"A través del Punto de Acuerdo que presenté solicité se informe cuáles son las estrategias para el rostro urbano de la CDMX, ya que estas decisiones no se pueden tomar unilateralmente, y sobre todo quienes y bajo qué premisas están tomando estas decisiones", precisó la legisladora.

Gabriela Sodi también cuestionó la forma en que originalmente se designó al escultor Pedro Reyes, "¿acaso se consultó a los pueblos originarios radicados en la Ciudad de México, para saber si se sienten representados por una cabeza olmeca?, me llama la atención que no se realizara una convocatoria para definir al artista encargado de la obra y que no se considerara, en primera instancia, a destacadas escultoras mexicanas como Ángela Gurría o Yvonne Domenge, entre muchas otras, toda vez que se trata de honrar y representar a las mujeres indígenas de nuestro país", recalcó.

La legisladora perredistas visitó en el mes de julio el Instituto de Restauración en donde se resguarda el conjunto escultórico de Cristóbal Colón, con el objetivo de conocer los avances en los trabajos de restauración y el estado que guarda el patrimonio artístico de todas y todos los mexicanos.