Celebran el Día del Ejército en el Zócalo y con la Sonora Dinamita

Con los acordes de la música de la Sonora Dinamita, inició esta mañana la celebración del Día del Ejército en el Zócalo de la Ciudad de México, primera vez que se realiza en este lugar y de manera pública.

El sol deja caer sus rayos intensos, pero no parece importarles a cientos de soldados que se ahí se encuentran, puesto que el bailar hace que no lo sientan y además como ellos lo dicen, están acostumbrados a situaciones difíciles.

Varios soldados se paran de las sillas y comienzan a bailar bajo las notas de la Sonora Dinamita y su canción "Escándalo". "Me encanta nunca habíamos celebrando así, con baile, comida y con nuestras familias, hijos y con los compañeros. Creo que es la mejor celebración que hemos tenido", comenta "Lucía", una soldado que mueve las botas militares con destreza junto con uno de sus compañeros del cuartel.

Mientras que a su lado Miguel Gómez, hermano de un soldado del Estado de México, felicitó al gobierno federal por haber sacado de los cuarteles e instalaciones militares esta celebración, puesto que es menos rigurosa la seguridad y es menos formal la celebración, además de que puede conocer a grupos como la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera. "Pero la verdad también vine porque quiero conocer en vivo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me dijo mi hermano que la celebración este año sería en el Zócalo y pues dije 'de ahí soy'".

Atrás de las gradas, uniformes verdes y grises forman una fila para obtener tamales y chocolates "para celebrar con el estómago lleno y de mejor humor la música", dice una de las personas que sirve los alimentos.