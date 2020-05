Celebran PRI y PRD fallo de la Corte contra "Ley Bonilla"

Los dirigentes de los partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática manifestaron su beneplácito por el rechazo de la SCJN a la llamada "Ley Bonilla", que pretendía ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años, en Baja California

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir la extensión de mandato en Baja California, lo que "evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas".

Con su decisión, la Corte "puso punto final a una aventura abusiva y desmedida de poder", acusó el priista en referencia al mandatario local, Jaime Bonilla.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el dirigente tricolor advirtió que la primera responsabilidad de un servidor público electo es respetar la voluntad de quienes le dieron su confianza, y la elección del estado fue para un mandato de 2 años, no de 5, razón por la que el PRI fue uno de los partidos que acudió a la Corte.

"Ni la ley Bonilla ni otra que pretenda o intente utilizar el poder para extender su mandato se va a permitir", advirtió.

En su mensaje hizo un reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE), que emitieron opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes, para que fueran valoradas por la SCJN al emitir su resolución

"El PRI se opone a cualquier manifestación que busque reelecciones que no están previstas en nuestra Carta Magna", sentenció el dirigente al reclamar que la primera responsabilidad de un servidor público electo es respetar la voluntad de quienes le dieron su confianza.

Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró la declaración de invalidez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este lunes en contra de la conocida como "Ley Bonilla", que pretendía ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California.

"El día de hoy, con esta resolución ganamos todos, se sienta un precedente para que nadie pueda alterar los periodos de gobierno y menos aún si no se ganaron en las urnas. Hoy quedaron sepultadas todas las fechorías de Jaime Bonilla y se respetó el voto popular", escribió Ávila Romero en su cuenta de Twitter.

Después, en un mensaje en video, Ávila Romero reconoció a los ministros de la Corte por haber votado de manera unánime en contra de esa legislación. "Hoy se demuestra que la división y el equilibrio de poderes le sirve al país", dijo.