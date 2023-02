Celebran primer matrimonio igualitario en Ixil, Yucatán

A-AA+

IXIL, Yuc., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Dos mujeres formalizaron su unión, luego de 25 años de estar juntas y ambas viven en este municipio del poniente del Estado y a cuya boda asistieron dos hijos ya mayores de una de las contrayentes.

En redes sociales se compartieron imágenes del primer matrimonio entre una pareja del mismo sexo en el municipio de Ixil, y fueron Gabriela Cen y Yuli Ordoñez quienes contrajeron nupcias el pasado fin de semana ante la juez Alma Verónica Escobedo.

En redes sociales y su cuenta de Facebook Gabriela comparte: Fue un día maravilloso y solo le doy gracias a Dios que me mandó al camino correcto. Hemos tenido momentos duros y difíciles, pero también hemos tenido momentos muy padres en el andar en estos largos 25 años que he estado con ella", escribió.

Gabriela estuvo casada anteriormente y tiene una hija y un hijo mayores de edad, también casados, quienes asistieron a la boda civil de su mamá acompañados de los demás integrantes de la familia, al igual que los de Yuli.

El 25 de agosto del 2021, el Congreso de Yucatán aprobó, con 20 votos a favor y cinco en contra, el matrimonio igualitario, con lo cual Yucatán se convirtió en el estado número 22 del país en contar con esta figura jurídica.

De esta reforma se establece que el matrimonio o concubinato no solo es entre nombre y mujer sino también la unión entre personas del mismo sexo.