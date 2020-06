Celebrarán marcha gay de manera digital ante Covid

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, la edición 42 de la marcha del orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ) en la Ciudad de México se realizará este sábado 27 de manera digital.

Además de conciertos y la conducción de diversas celebridades, se buscará que el evento sea más informativo, principalmente en los temas que abanderan este año, que son: infancias trans, reconocimiento de familias diversas, homologación de derechos en todo el país y la prevención, detección y atención del VIH.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mario Bustamante, integrante del Comité organizador InclúyT, informó que serán alrededor de 10 horas de transmisión en diversas plataformas digitales, donde la cantante Thalía dará el banderazo de salida de este evento.

Además participarán en conciertos digitales: Melanie C de las Spice Girls, Jesse y Joy, OV7, Mentiras, Mentidrags, Playa Limbo, por citar algunos; asimismo, en la conducción estarán Manuna, Pepe y Teo, Ofelia Pastrana, Regina Blandón, Alex Toledo, Christian Chávez, La Supermana, Lady Tacos de Canastas, entre otros.

No obstante, también se aprovechará la transmisión para emitir diversas cápsulas sobre lo que está pasando en todos los estados de la república, además de la problemática de diversos grupos que quieren corregir la orientación sexual, qué pasa con jóvenes LGBT, la importancia de redes sociales, entre otros temas.

"Vamos a hacer un llamado al gobierno de México, vamos a leer un pronunciamiento político, vamos a entregar un pliego petitorio. A pesar de la complicación de la pandemia, nos dio la oportunidad de lanzar un mensaje sin tener la distracción de lo que pasa en una marcha física", comentó.

A las 12:00 horas del sábado inicia la transmisión en sus diferentes redes sociales en la cuenta de la marcha @MarchaLGBTICDMX, además de otras empresas u organizaciones que se sumaron y habrá algunos cortes informativos en los canales 11,14, 22 y en la Octava.

"Canal 11 nos donó las instalaciones y el equipo de producción, además se suman otras empresas, portales y organizaciones, entonces nos esta yendo muy bien. Lo que esperamos es llenar las redes sociales de información, colores, orgullo y exigencias", dijo Mario Bustamante.

Debido a que no habrá gastos de producción y organización de la marcha, no fueron necesarios los patrocinios, pero aún así algunas empresas se sumarán a este evento, por lo que se les pidió que hagan diversas donaciones, aunque no habrá espacios publicitarios, habrá una lista de reproducción en donde se incluirá la publicidad.

"Para que estuvieran en la lista de reproducción, lo que hicimos fue sugerirles que apoyaran cualquiera de las cuatro iniciativas que sucedieron en momentos de Covid, uno es la Casa Frida, iniciativa de Haciendo Calle, Casa David, la Casa de Juan Rostro, que apoyan a personas de la comunidad LGBT. Lo que queremos es reflejar el festejo de la marcha y que sea un espacio libre", dijo.