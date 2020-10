CEM pediría perdón por Conquista

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que la Iglesia católica de México está dispuesta a pedir perdón a los pueblos originarios, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó unirse al Estado mexicano para disculparse por los agravios de los que fueron objeto durante la Conquista española.

"La Iglesia católica en México por supuesto que quiere siempre refrendar esa petición al pueblo y desde luego que la tenemos que hacer todas las instituciones, porque son herederos del pasado como nosotros también somos herederos de un pasado que tenemos que meditar, que interpretar y, sobre todo, tenemos que cambiar", dijo Rogelio Cabrera López, presidente de la CEM.

El jerarca católico adelantó que pretenden contestar la carta que el Mandatario envió al papa Francisco el próximo año, puesto que se cumplen 200 años de la consumación de la Independencia. "Queremos hacerlo, pero también queremos trazar una ruta en favor de los pueblos originarios", aseveró.

Durante una conferencia de prensa, en la que se abordó la nueva encíclica del papa Francisco, Cabrera López aseguró que los pueblos originarios cargan con una historia larga de sufrimiento.

"No sólo fue el inicio de la Conquista, sino que a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy sigue habiendo mucha laceración a sus derechos. Del Papa, no sé si es necesario que responda o no, pero la Iglesia en México por supuesto que quiere siempre refrendar esa petición al pueblo", dijo.

De la nueva encíclica, Fratelli Tutti, llamó a la sociedad a pedir perdón y resaltó que la Iglesia está dispuesta no sólo a pedir perdón, sino a tener una memoria "penitencial".