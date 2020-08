Cepal pide no descartar uso del radio para clases; "no debe ser año escolar perdido", dice

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo que este año escolar no debe considerarse como un año perdido en el sistema educativo porque en el caso de las familias que no cuentan con televisión al menos tienen radio para escuchar las clases.

En conferencia de prensa, en la que presentó el informe "Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos del Covid-19", Bárcena dijo que si bien el 7% de los hogares no tienen televisión, las clases también se transmiten por radio.

"No debería ser un año escolar perdido, y creo que es justamente lo que está intentando el gobierno de México con ese programa de Aprender en Casa dos, que se transmite por televisión sin pago y radio para alcanzar a todos los hogares", explicó.

Expuso que "es verdad que hay quienes no tienen acceso a internet pero probablemente tienen acceso a radio o televisión y se intenta llegar a todos los hogares, a 30 millones de hogares, con apoyos, centros pedagógicos y apoyos de las autoridades locales".

Bárcena comentó que en México no todas las familias tienen televisión, "pero sí tienen radio, y hay que garantizar que estos hogares tengan más acceso y que se les dé alta prioridad en el programa que México ha anunciado".

Explicó que la accesibilidad a internet son esenciales por ello es urgente que se cierren las brechas y que haya mayor acceso a las tecnologías, algo en lo que se debe trabajar en esta pandemia y en la post pandemia.