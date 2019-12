Cerca de 1 millón de usuarios no pagan pasaje al subirse al Metro

Con la campaña #SoyIncorruptible, puesta en marcha por el Metro y el Consejo de la Comunicación, se promoverá una cultura de honestidad entre los cerca de 6.3 millones de personas que diariamente viajan en ese medio de transporte, ya que cerca de un millón de usuarios no pagan su pasaje.

Así lo manifestó en conferencia la directora general del STC, Florencia Serranía, al precisar que el último día del pasado mes de octubre se contabilizaron 6.3 millones de salidas de usuarios, aunque las entradas registradas fueron 5.3 millones de boletos pagados.

"Esto significa que hemos rebasado una cifra que nadie se atrevía decir. Pensamos que la teníamos, pero no le habíamos medido, pero los ingresos dan otra cifra", acotó, sin precisar las pérdidas que sufre este medio de transporte por la gran cantidad de pasajeros que viajan gratis.

Precisó que esta situación de los que no pagan su pasaje es porque se brincan o manipulan los torniquetes, así como por la adquisición de boletos o tarjetas "piratas" o falsas, con lo que los vigilantes, al no poder ingresar normalmente, les dan el paso a estas personas, "sin considerar que actúan deshonestamente, de allí la importancia de esta campaña", dijo.

Antes, suscribió el convenio para formalizar esta campaña anticorrupción con Salvador Villalobos Gómez, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, quien, en su discurso, sostuvo que la acción tiene la finalidad de difundir, en toda la red de este transporte, mensajes asertivos para promover actos honestos.

Durante el evento, realizado en la estación Revolución, de la Línea 2, Serranía Soto también aprovechó para destacar que los trabajadores del Metro "todos los días deben guiarse con honestidad y eliminando actos de corrupción", y reconoció la labor de las taquilleras, a quienes identificó como "la segunda fuerza laboral más importante de la institución".

Villalobos Gómez resaltó la suma de esfuerzos con el STC Metro para trabajar a favor de la honestidad, ya que la erradicación de la corrupción sólo es posible con la participación activa de todos los actores sociales.

Como un caso de honestidad por parte de los trabajadores del Metro, el vigilante Miguel Gerardo de Alba Islas recordó que en julio pasado encontró un billete de 500 pesos en la estación Zapata, de la Línea 3, y nunca dudó en entregarlo a la Oficina de Objetos Extraviados, pues señaló que la honestidad es uno de los valores que le inculcaron sus padres.

Serranía Soto comentó que para impactar en los 6.3 millones de usuarios que viajan en el Metro, colocarán 254 carteles en paneles informativos, 370 en taquillas y 981 en vagones exclusivos para mujeres y niños, así como en 100 vinilos estampados en pisos de estaciones.

La campaña #SoyIncorruptible consta de los siguientes mensajes: "Soy de los que no se salta el torniquete"; "Soy de las que permite salir antes de entrar"; "Soy de los que paga su entrada"; "Soy de las que no obstruye las escaleras"; "Soy de los que respeta los espacios para mujeres"; "Yo sí me formo para entrar" y "Yo sí respeto la línea amarilla".