Cerca de 85 por ciento de mexicanos compra productos pirata

Al destruirse cinco millones de mercancías piratas, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Juan Lozano, aseguró que en México al menos 85 por ciento de las personas consume productos apócrifos.

En el marco del evento "En línea contra la piratería", donde se destruyeron parte de los productos incautados, dijo que además de los artículos físicos piratas, la nueva tendencia y uno de los mayores flagelos es la piratería por Internet.

Ello, subrayó, representa una amenaza grave no solo para la economía, sino para la seguridad de las personas.

Señaló que al menos la mitad de las personas compra productos pirata, principalmente, películas y música, pero al mismo tiempo se exponen, pues al adquirir mercancía ilegal por Internet su privacidad podría ser vulnerada.

Respecto a la incautación de los productos, dijo que éstos se han confiscado en las aduanas del país y los países de procedencia son diversos.

Lozano apuntó que de acuerdo con datos de la Interpol, el daño económico de la piratería en el mundo es de 500 mil millones de dólares, y México no es ajeno a este mal.

Por ello, se refirió a la encuesta del IMPI, donde se entrevistó a dos mil 800 personas en 12 ciudades del país -con datos preliminares pues aún se realiza- pero con una marcada tendencia que revela que 85 por ciento de los mexicanos compra productos de imitación o pirata.

El director general del IMPI agregó que otra revelación de la muestra es que la mayoría de la gente dice que compra piratería porque "es más barata", o porque le parece original, por lo que piensa que es de mejor calidad.

Respecto a los productos que la gente más compra, la encuesta señaló que son zapatos, música, celulares, videojuegos o productos electrónicos.

En general, la investigación mostró que existe poca consciencia de lo que la piratería afecta a la economía del país y 81 por ciento las personas reconoce que es malo, incluso considera que se debe acabar con este mal, que es un delito.

Por ello, el director general del IMPI anunció que además de la destrucción de los cinco millones de productos piratas, cuya ruta será vigilada, se lanzará una campaña de concientización.

"No es posible que pasemos inadvertidos, que 85 por ciento de las personas ha comprado piratería, la gente piensa que no pasa nada, que no hay daños, pero pone en riesgo las finanzas personales e incluso la salud de la familia".

En el evento también se firmó un convenio de colaboración para combatir la piratería con al menos 20 organismos públicos, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y privados, con el fin de compartir información en más acciones de la lucha contra este delito.