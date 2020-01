Cero pacto oculto con García Luna: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, busca un acuerdo con el gobierno de EU para evitar un juicio en su contra es una oportunidad para que se conozca toda la verdad y se señalen a todos los funcionarios mexicanos y estadounidenses involucrados, pero pidió que no haya acuerdos en el sótano del poder.

En su conferencia de prensa mañanera en Obrador dijo que esto abre la oportunidad para aclarar muchas cosas en la investigación que realiza la administración de EU por narcotráfico contra el exfuncionario federal y que incluso podría cambiar la relación con el gobierno estadounidense.

"Ojalá se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del mexicano, porque hubo operativos que se hicieron de manera conjunta. Acuérdense de Rápido y Furioso [operación en la que se les perdió el rastro a armas trasladadas de Estados Unidos a México], no sólo tiene que ver con funcionarios del gobierno de México, sino también con autoridades de EU", recordó.

En ese contexto, el Titular del Ejecutivo federal insistió en que su gobierno no perseguirá a nadie, porque no es su fuerte la venganza, pero no somos cómplices y no somos tapadera de nadie. "Es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad, cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios".