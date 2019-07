Cerrarán Topo Chico en octubre

Monterrey, NL.- El próximo mes de octubre será cerrado definitivamente el penal del Topo Chico, y en su lugar será construido un gran parque, aseguró el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, durante una reunión con mujeres empresarias.

"En octubre cerramos definitivamente el penal de Topo Chico, ya no habrá más penal porque estamos construyendo uno nuevo con dinero de los ahorros que hemos hecho en el gobierno, y un penal de primer mundo, también, estará terminado en octubre", declaró el mandatario estatal.

En cuanto a los terrenos del penal del Topo Chico, dijo "El Bronco", "vamos a hacer un gran parque para esa zona, para que los niños vayan, jueguen, que las familias vayan y disfruten ese lugar que nos ha causado muchos problemas".

Declaró que en el nuevo penal, los presos van a tener control y, además, por primera vez -hace unos meses-, "se sacó a todas las mujeres a una nueva instalación, -donde estaban los menores infractores-, resaltó.

"El Bronco" dijo que a él también le gustaría desaparecer el Congreso, porque gasta mucho presupuesto sin ofrecer resultados, ante la propuesta del coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, de que se elimine la Coordinación Ejecutiva del gabinete, tras la renuncia de Waldo Fernández a dicho puesto.

"Yo no quiero que absolutamente nadie del gobierno se distraiga, que quiere ser candidato, eso ellos lo decidirán a su tiempo, somos un gobierno independiente, no somos un gobierno de partido, yo no tengo obligación de generar candidatos, ni lo haré, seré el único gobernador de todo México que no me voy a meter en la decisión electoral del 2021, me voy a mochar el dedo", concluyó.