Cerrarían el Ángel de la Independencia para evitar festejos por Pumas

Ante las aglomeraciones de personas que se registraron ayer en el Estadio Olímpico Universitario, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó la posibilidad de cerrar el Ángel de la Independencia para evitar celebraciones en caso de que el equipo Pumas gane el torneo local.

"Esperemos que ganen los Pumas, pero en términos de las celebraciones pues orientar a la ciudadanía que no es tiempo de fiestas en estos momentos y estar dando mucha información de todos los equipos, pero en particular a los Pumas, los cuales son de aquí de la Ciudad y pues como quiera uno trae el corazón Puma", señaló.

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum explicó que los jóvenes deben tener precaución por el coronavirus pese a que se ha demostrado que se enferman con menor gravedad, pero recordó que son transmisores a personas que son vulnerables.

"Ya veremos (si se cierra el Ángel de la Independencia), vamos a ver cómo está y bajo qué condiciones y hacer un llamado a los aficionados de los Pumas", dijo.