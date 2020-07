"Certámenes controlan desde soltería hasta embarazo", aseveran diputadas del PRD

Los concursos de belleza sí reproducen la violencia simbólica contra las mujeres, y la prueba es que además de exigírseles medidas, las participantes deben estar solteras, sin relación sentimental, no tener hijos, ni haber estado embarazadas, lo que naturaliza los estereotipos y vulnera los derechos humanos de las participantes, aseguraron diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las diputadas del PRD Frida Esparza Márquez y Guadalupe Almaguer salieron en defensa de las reformas para tipificar la violencia simbólica, restringir la celebración de certámenes donde se evalúe la apariencia de mujeres y niñas con estereotipos sexistas, y prohibir que estos concursos se financien con recursos públicos, enmiendas para las que todos los partidos han anunciado su apoyo.

En respuesta a críticas como la de la ex Miss Universo 1991, Lupita Jones, quien aseguró que no hay violencia contra las mujeres en esos concursos y que hay desconocimiento de ellos, ambas diputadas plantearon que la violencia contra la mujer en esos certámenes es real, pero está normalizada e incluso expusieron que el rechazo proviene a que se afecta un negocio millonario.

Márquez, proponente de la iniciativa de reformas, insistió en que la violencia contra las mujeres es evidente en los requisitos:" son sumamente sexistas, machistas, que cosifican el cuerpo de la mujer" y refuerzan la idea de que las mujeres deben "alcanzar ciertos cánones para ser aceptadas y para ser premiadas en una sociedad que nos exige de manera y en un sistema patriarcal cumplir con ciertos estándares".

Se ha hablado –dijo- de que los certámenes empoderan a las mujeres o que son plataformas o que sirven de apoyo a las mujeres para la realización de ciertas actividades, "sin embargo, absolutamente nada justifica que se esté ejerciendo violencia".

Planteó que se puede dar una plataforma y voz a las mujeres "sin tener que someterlas a evaluaciones sexistas" con concursos en que destaquen en el deporte, la cultura, las artes y otras materias, mismos que si podrían ser financiados por los gobiernos.

En cambio, denunció que un concurso de belleza en Jalisco contó con apoyo de 8 millones de pesos para 4 municipios, en contraste con 4 millones de pesos dedicados a la alerta por violencia de género para toda la entidad.

Almaguer por su parte aseguró que no se ve la violencia en esos concursos de belleza y se dice que "es un tema tradicional".

Lo que ocurre es que "estamos enfrentando, y eso es lo que genera muchísima polémica, intereses no solamente de los gobiernos de los estados... sino todos aquellos que viven y han vivido durante 40 años o más del usufructo de toda esta industria que hay a partir de utilizar el cuerpo de las mujeres como un señuelo", declaró Almaguer.