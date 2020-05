Cerveza está a punto de agotarse, advierten

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya no hay cerveza en México y la poca que aún puede encontrarse es la que se distribuyó hace más de un mes, por lo que está a días de agotarse el inventario, advirtió la presidenta de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.

Esta condición se debe a la declaratoria de industria no esencial que realizó hace unas semanas el gobierno federal para el sector cervecero del país.

"Estamos parados. No hay producción, no hay distribución. Estamos listos y preparados para reanudar los trabajos cuando así lo acuerde la autoridad, con las más altas medidas y protocolos sanitarios. No estamos produciendo una sola cerveza", comentó Siqueiros.

La representante de la industria cervecera en el país dijo que hasta el momento no hay visos de luz verde por parte del gobierno para que reanuden su actividad tanto las grandes empresas, así como los pequeños productores artesanales.

Además, Siqueiros advierte que se corre el riesgo de afectar a toda la cadena productiva e incluso de que México pase de ser una potencia exportadora de la bebida a un importador.

"La cadena en general está en riesgo. Debe estar trabajando cada uno de los engranajes para que sea de forma orgánica. Está en riesgo porque estamos parados. Los agricultores cebaderos no pueden parar una cosecha".