Cesan a actuario de QR por incitar al odio contra las mujeres

Un actuario adscrito a un Juzgado Oral en materia familiar en Chetumal, capital de Quintana Roo, escribió en redes sociales que las mujeres que participaron en una protesta en contra de la violencia feminicida, el viernes pasado en la Ciudad de México, deberían ser golpeadas por vandalizar y se refirió a ellas con ofensas e insultos.

Hoy se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJQROO) cesó al actuario por difundir expresiones que incitan al odio en contra de la mujer.

El exservidor público, identificado como Ernesto Smith Jr., escribió en su cuenta de Facebook: "Deberían de agarrarlas a ....azos por vandalizar, perras llenas de odio e intolerancia, putas locas. Pacíficos 100%".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Antonio León Ruíz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, confirmó el cese del ahora exfuncionario, informó que la determinación se tomó este lunes y consideró que la conducta del actuario fue un caso "completamente excepcional" dentro del Poder Judicial.

"Desde 2017 creamos una Unidad de Derechos Humanos que nos capacita y sensibiliza sobre esos temas, pero jueces y secretarios no estamos blindados de que esto ocurra y somos susceptibles de que pase; sin embargo, esta actitud es completamente excepcional, sorprender a sus mismos compañeros, mas no es una conducta común", remarcó.

Además de la determinación del Consejo de la Judicatura, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDH) reprobó cualquier que fomente el odio o las acciones en contra de la integridad física de las mujeres, especialmente si quien maneja ese tipo de discursos "se desempeña en el servicio público".

"Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, ello no es una carta en blanco para incitar a este tipo de conductas, máxime cuando la obligación constitucional de servidoras/ servidores públicos es la de respetar, promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos", difundió el organismo, a través de sus redes sociales.

La Comisión, dirigida por Marco Antonio Toh, se dijo confiada en que el Poder Judicial del estado, al mando de Antonio León, tomará acciones "pertinentes" para combatir la violencia de género entre su personal.