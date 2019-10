Cesan a exlíder juvenil por decir que debieron abortar a Yalitza

El joven Francisco Cano Ail, quien renunciara al Consejo Nacional de Estudiantes del PAN luego de colocar en sus redes sociales que la actriz Yalitza Aparicio "debió ser abortada" por haberse pronunciado en Mérida a favor de ese procedimiento, también fue relevado como empleado de la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del Estado en donde laboraba hasta antes del suceso.

Al parecer la expresión en contra de Aparicio no solo propició su renuncia a su encargo dentro de la estructura política del PAN de Yucatán sino también en la oficina turística gubernamental pues desde el lunes pasado dejó de asistir a su encargo como coordinador del área de promoción.

Cano Ail publicó en su cuenta de Facebook: "ojalá la hubiesen abortado, ah verdad... jaja", sobre Aparicio y este comentario fue en referencia a la posición de la actriz sobre la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca.

Luego, el joven se disculpó por los comentarios que hizo y aclaró que su salida del partido se debe a que no quería "dañar a la institución política".

No obstante su disculpa, se logró averiguar que por los hechos tampoco regresaría a laborar a Sefotur, dependencia del gobierno local.

Teníamos permisos del INAH: Friddman

Por otro lado, sobre el caso de la visita del cantante Ricky Martín a la zona arqueológica de Uxmal, cuando el sitio ya había cerrado, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico, afirmó que se realizó sin ningún problema y con los permisos de la dependencia y negó que se haya exigido ingresar al sitio.

"Teníamos permisos del INAH no sólo de Eduardo López Calzada, director del INAH Yucatán, sino también del director nacional Diego Prieto Hernández; tengan la seguridad de que sin permisos no hubiéramos entrado a la zona; declaró.

Insisten en ganancias millonarias

Por otra parte, Fridman Hirchs aseguró que la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz dejó "millonarias ganancias" en el Estado, pues los primero cálculos indican que hubo una derrama económica de 45 millones de pesos de manera directa y de forma indirecta, como resultado del impacto en redes sociales, se obtuvieron 420 millones de pesos".

Y a pesar de la falta de transparencia en el gasto gubernamental por la cumbre y el concierto del cantante Ricky Martín, la funcionaria insistió en las "cifras alegres" que arrojó el evento, pues asegura que los organizadores consideran que fue el mejor en 20 años.

"La Cumbre reunió a 4 mil 800 jóvenes, 7 mil 800 personas asistieron a las pláticas, se realizaron 50 actividades extraordinarias, asistieron 300 medios de comunicación, 180 académicos y se rentaron 3 mil 300 cuartos de hotel".