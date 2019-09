Cesan en Oaxaca a funcionario municipal por atacar a mujeres en redes

"Todo bien en casita, hijas de su pu... ma...", escribió el hasta hoy enlace del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) en el municipio de Huajuapan de León, Joel Zamora, al referirse a las protestas feministas de la convocatoria #NoMeCuidanMeViolan.

Esa no fue la primera vez en la que el servidor público hacía comentarios despectivos sobre el movimiento feminista, mismos que mantenía públicos en sus redes sociales. En otras ocasiones, animaba a otros usuarios a golpear "feminazis" en la calle, posts que fueron reprobados por la comunidad femenina en general.

Ante ello, a través de la página de Facebook del Movimiento Marea Verde Oaxaca, mujeres pidieron a la titular del IOAM, Aída Ruiz, y al gobernador Alejandro Murat, atención al tema y la suspensión del empleado, quien respondió con ofensivas en su perfil personal.

"En este, nuestro espacio virtual, nos ha demostrado a través de sus provocaciones, el discurso y comentarios de odio que maneja. Se pueden leer en estos post , la misoginia y desprecio hacia las mujeres y en general, a los movimientos sociales", escribieron las activistas.

Este domingo, en su columna Bajo Reserva, la edición local de Oaxaca de EL UNIVERSAL dio a conocer el caso y las exigencias para su destitución.

Durante la conferencia que este lunes ofreció el gobernador junto con funcionarios de su gabinete, entre los que se encontraba la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), Ana Vásquez Colmenares; el vocero del Gobierno de Oaxaca, Alfonso Martínez Córdoba, negó que Zamora preste servicios para el IOAM y aclaró que es representante de Huajuapan ante el instituto.

Explicó por tanto que el señalado de misoginia no presta servicios para el Gobierno del Estado de Oaxaca, sino para el ayuntamiento de Huajuapan.

Tras las denuncias en redes sociales, la representación ante el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante le fue retirada, según confirmó la administración municipal de Huajuapan de León.

"Con estas acciones, se nos demuestra una vez más que en los ayuntamientos, estados y federación, los funcionarios no tienen las capacidades ni la empatía para atender a las mujeres y desempeñar su trabajo con perspectiva de género ni trato digno", escribió Marea Verde tras la destitución.