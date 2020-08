CFE corta energía a pozos de Cuautitlán y deja sin agua a 30 mil

El corte de energía eléctrica que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pozos de este municipio dejó sin agua a más de 30 mil habitantes de Santa Elena, San Blas y Rancho San Blas. Ante esto el alcalde Ariel Juárez Rodríguez pidió a la CFE restablecer el servicio, pues no puede cobrar adeudos históricos de "golpe y porrazo".

Ante la emergencia por el corte de luz, que dejó sin agua a cerca de 6 comunidades, especialmente a 20 mil habitantes de Santa Elena, 6 mil de Rancho San Blas y 4 mil 500 de San Blas, el presidente municipal se trasladó a oficinas de CFE del Valle de México, ubicadas en Tlalnepantla, donde personal de la comisión no tiene contratos de servicio de ningún pozo y cárcamo, de los que cortaron el suministro.

"Ni ellos tienen información del monto o muestran contrato que fundamenten adeudos", dijo el alcalde y argumentó que el adeudo histórico podría alcanzar los 53 millones de pesos. "Cuautitlán no debe un peso a CFE de esta administración que inició en 2019, sin embargo, quieren cobrar de golpe y porrazo, lo que no pudieron cobrar a administraciones anteriores", afirmó Ariel Juárez. Tras reunirse con directivos de CFE del Valle de México, el alcalde morenista afirmó que logró que restablecieran el servicio para habilitar la operación de pozos y cárcamos, para que el agua llegara a las familias afectadas. Ariel Juárez afirmó que está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero primero se deben analizar los adeudos y contratos para llegar a una cifra real de pago con CFE.