CFE garantizará el servicio durante la Jornada de Sana Distancia

Al iniciar este lunes la Jornada Nacional de Sana Distancia para evitar contagios por coronavirus, Manuel Bartlett Díaz, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que la dependencia federal se encuentra en estado de alerta para asegurarse que el servicio de electricidad esté garantizado en todo el país.

En breve reunión con medios en Palacio Nacional, tras salir de una reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal indicó que al estar en estado de alerta se han suspendido viajes y se ha concentrado al personal en sus áreas de trabajo para atender cualquier necesidad.

"Con la situación crítica, se requiere tener la eficiencia a todos lados y en donde se demande, hay estado de alerta, se están suspendiendo viajes, se está concentrado al personal en su trabajo y tenemos que tener un sistema de salud para que los trabajadores de CFE, que están generando la electricidad, tengan seguridad en su salud".

"La CFE lo que está viendo es cumplir su función de mantener la electricidad permanente en todos lados".

Bartlett Díaz garantizó que en esta Jornada Nacional de Sana Distancia no habrá un aumento en el precio de la electricidad, debido a que, señaló, la instrucción que tiene del titular del Ejecutivo federal desde el primer día de gobierno es no aumentar la tarifa de la energía por encima de la inflación.

Aseguró que hasta el momento no hay reporte de que algún trabajador de los 90 mil que laboran en CFE haya contraído Covid-19, pero "vamos a estar muy pendientes, estamos estableciendo un sistema de comunicación estricto con todas las áreas en el país para cuidar la salud de nuestro personal".

"Todos nos debemos de cuidar, nosotros tenemos que estar trabajando, no vamos a dejar de estar pendiente de la empresa estratégica del Estado. Es fundamental para nosotros estar sanos y para cada trabajador de la CFE cuidar su salud, vamos a hacer un esfuerzo para que funcione y al mismo tiempo colabore en la labor del distanciamiento social".

Informó que en la reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador se siguieron los protocolos de seguridad, puesto que "me tuve que lavar las manos antes de entrar y después, y estuvimos separados medio metro".