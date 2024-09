El 85% de los magistrados tiene familiares en el Poder Judicial: CJF

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso que en el Poder Judicial opera un enorme entramado de nepotismo, pues hay personas que acumula hasta 26 familiares trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, actuarios y 10 oficiales.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcalde refirió un informe de 2022 del Consejo de la Judicatura Federal que revela que la mitad del personal el 49%, que equivale más o menos a 24 mil 544 personas tiene al menos un familiar en el Poder Judicial.

La encargada de la política interna dijo que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial.

"Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial, el 23.7% del personal del poder judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en institución".

La titular de Gobernación señaló que la información se obtuvo del registro voluntario que realizan los trabajadores, bajo protesta decir la verdad, quienes son sus familiares.

"Pero hay que considerar, que muchas veces se declara aquellos que tienen los mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos es decir a esto hay que sumar cuñados, suegros, suegras, yernos y muchos otros que también forman parte de esta problemática".

La secretaria de Gobernación dijo que es falso que el gobierno quiera controlar a Poder Judicial, pues de ser cierta esa afirmación no se haría ninguna reforma.

Expuso -en ese escenario- que la futura presidenta Claudia Sheinbaum podría esperar a que los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán concluyan su periodo para, como lo señala la ley, proponer al Senado a sus remplazos.

"Con reforma, jueces no se seguirán sintiendo influyentes"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la aprobación de la reforma judicial, los jueces tendrán un comportamiento distinto, pues afirmó que al ser elegidos por el pueblo ya no se seguirán sintiendo influyentes y se sentirán libres para impartir justicia.

En conferencia de prensa, el mandatario federal destacó que la esencia de la reforma judicial es que la población elija a los jueces, magistrados y ministros.

Reconoció que en caso de aprobarse la reforma judicial, no se terminarán de la noche a la mañana los abusos de autoridad, pero los jueces tendrán un comportamiento distinto.

"Al momento de que la gente, todos los mexicanos seamos quienes elijan a los jueces a los magistrados, ministros, que esa es la esencia de la reforma que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo, ya vamos a avanzar.

"No se va a terminar de la noche la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va tener comportamiento distinto porque no se va sentir influyente o producto del influyentismo, del nepotismo, sino que va estar ahí en ese cargo por voluntad de los cuidadnos y se va sentir libre para poder impartir justicia. No va a tener compromiso con nadie".