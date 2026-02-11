"Chapitos" mataron a los mineros: Harfuch
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los mineros secuestrados y encontrados sin vida en el municipio de Concordia, Sinaloa, fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico, de acuerdo con declaraciones de detenidos por este caso.
Durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el funcionario indicó que se detuvo a cuatro personas relacionadas con este caso, integrantes de la célula de Los Chapitos.
"Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación de la libertad, lo que mencionan es que [los trabajadores de la mina] fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico.
"Esas son las primeras declaraciones, vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto", dijo.
Si hubo una denuncia de la minera canadiense Vizsla Silver Group, García Harfuch indicó que no se tuvo una de que hubieran sido extorsionados o molestados por parte de un grupo delincuencial".
Desde el primer momento la Presidenta instruyó un reforzamiento en la zona.
