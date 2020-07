Chapultepec recibe a muy pocos visitantes

El Bosque de Chapultepec reabrió sus puertas hace más de cuatro semanas al público para contribuir al bienestar físico de los habitantes de la capital; sin embargo, de acuerdo con corredores y comerciantes, la asistencia del lugar ha sido baja.

Iván García, visitante frecuente del lugar, comentó: "Vivo muy cerca y vengo a correr al menos tres veces a la semana, le gente que acudimos a hacer deporte aquí ya nos ubicamos, pero desde que abrieron veo pocas caras conocidas, está muy vacío"

En un recorrido, EL UNIVERSAL observó que son pocas las familias y parejas que visitan el bosque con fines recreativos.

En su mayoría, los visitantes llegan solos, algunos con un acompañante y la minoría acude en grupos de tres a cinco personas que al llegar a la entrada portan debidamente su cubrebocas, pero luego de pasar el filtro sanitario se lo retiran.

Algunas las familias que ayer visitaron el bosque coincidieron en que no tenían planeado quedarse un gran lapso de tiempo, sólo querían tomar aire fresco y distraerse de la realidad ahora afronta la Ciudad.

"Han sido semanas difíciles, duramos prácticamente cuatro meses sin trabajo y desde que nos dejaron regresar no hemos visto mejoría, a veces me voy con 20 pesos de venta, a veces con nada", narró Violeta, un vendedora de artesanías y ropa.