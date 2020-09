Chertorivski: Miles de muertes por la COVID-19 en México obligan a ser humilde a López-Gatell

Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud, pidió al Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez que sea humilde y que revisé la propuesta para controlar la contingencia sanitaria de COVID-19 en México, la cual elaboró junto con otros cinco extitulares de la Secretaría de Salud (SSa).

A través de su cuenta de Twitter, Chertorivski Woldenberg precisó que en el documento se evaluó la política que por ahora está manejando el Gobierno mexicano ante la creciente emergencia sanitaria y que además expusieron una forma en la que se puedan "corregir" los 69 mil 095 muertos que ha provocado la enfermedad en el país.

"Ojalá el Subsecretario @HLGatell se dé tiempo para revisar el documento que hoy presentamos seis exsecretari@s de Salud. Allí evaluamos los hechos y la política del @GobiernoMX y proponemos una ruta para corregir. 69 mil muertes nos obligan a ser serios y a él a ser humilde", escribió en la red social.

El exsecretario dijo que esperaba que López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se diera el tiempo de revisar la iniciativa, y propuso una reunión para discutir el contenido de la misma y la actual situación de México ante la pandemia.

Salomón Chertorivski agregó que en este momento no se necesita la polarización ni una confrontación, sino el redoble de apoyos con "rigor, ciencia y evidencia".

"Aquí está el documento, Dr. @HLGatell. Proponemos pública y formalmente una reunión para discutir la emergencia. Hoy México necesita rigor, ciencia, evidencia, más allá del encono y la polarización", añadió.

SI HAY FÓRMULA, QUE LA PATENTEN: GATELL

Si exsecretarios de Salud tienen una fórmula para terminar la pandemia en seis u ocho semanas, deberían patentarla, respondió esta noche Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, al informe de Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón.

"No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. Si hay una fórmula tan innovadora hubiera sido bueno presentarlo antes. La presentación del informe, tengo entendido, la auspició un partido político", agregó López-Gatell.

"No conozco el documento, les mando un saludo a los exsecretarios. Estaré muy atento... Una fórmula para resolver la pandemia de seis a ocho semanas, sería de gran valor. Podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. China es el único país que ha declarado formalmente el final de la epidemia", dijo el funcionario el día de ayer en Palacio Nacional.

"No sé si esto tiene que ver con un tema político. Habría que ver si exsecretarios tienen vinculación política. Posiblemente no. Se les agradece, les mando un saludo. No sé si hablan de los hospitales, la carencia de hospitales, ya que tienen experiencia en construcción de hospitales", añadió.

López-Gatell dijo que incluso le solicitará al Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que ayude a difundir este plan de los exministros entre el servicio exterior mexicano "para que todos los países se beneficien de esto".