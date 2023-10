Chiapanecos,en el abandono

Frontera Comalapa, Chiapas.- Habitantes del municipio de Frontera Comalapa, estado de Chiapas, cerca de la frontera sur de México, denunciaron este miércoles el abandono del Gobierno mexicano ante la violencia del narcotráfico y grupos criminales.

Esto debido a que durante los 17 días en que se han intensificado las agresiones contra civiles en más de 11 municipios de la zona fronteriza México-Guatemala, las autoridades no atendieron el grito de auxilio de la población.

Desde hace casi tres semanas, cuando comenzó la violencia de grupos criminales, los pobladores de los municipios fronterizos han enviado mensajes a través de redes sociales, denunciando que los bloqueos son provocados por presuntos integrantes de grupos criminales, quienes los mantienen sitiados e inmovilizados.

Las calles de Frontera Comalapa aún lucen vacías, el ambiente es tenso, se observan vehículos particulares “patrullando” la zona con hombres encapuchados y son pocos los pobladores que se animan a denunciar, como es el caso de Lili Roblero quien acusó que el pasado 22 de septiembre su hijo y su cuñado fueron ejecutados junto a dos personas más.

En el mismo sentido se expresó Rusbeli Urbina, habitante de Frontera Comalapa, quien temeroso y tímido pidió ayuda ante el escenario que han provocado los grupos criminales.

“Lo único que les pido a ustedes (medios) es que nos ayuden, ya no aguantamos más, imagínese no podemos hablar acá, no podemos gritar acá, no podemos apoyar, no podemos decir, opinar, no se puede, solo les pido ayuda si vienen ayudar, ayúdenos”, dijo a EFE con desesperación.

A pesar del despliegue de militares, más de 800 agentes permanecen en los municipios de Comitán, Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec y otros puntos aledaños, los pobladores sufren esta problemática social que no les permite hacer su vida.

“No sabemos quién te va atacar, no sabemos quién va a venir por ti, mucha gente aquí está llorando por sus seres queridos”, dijo.

Este miércoles, el XV regimiento de caballería motorizado arribó al municipio de Frontera Comalapa para sumarse a los 800 agentes de las Fuerzas de Seguridad federales y estatales que el lunes ingresaron a la zona para retirar los bloqueos carreteros colocados por presuntos sicarios de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa y para restablecer el orden en la zona.