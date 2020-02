Chilenas se suman a protesta feminista en Palacio Nacional

Feministas protestaron afuera de Palacio Nacional por la muerte de la niña de 7 años, Fátima, y por los dichos de ayer lunes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les pidió no pintar las puertas de ese inmueble.

Con un minuto de silencio frente a Palacio Nacional, colectivos de mujeres feministas exigieron justicia por el feminicidio de la niña Fátima, con pintas reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta de su gobierno ante la violencia contra las mujeres.

Tras guardar silencio en señal de luto, las mujeres afirmaron que el mandatario muestra una postura insensible y negligente, por lo que quemaron el decálogo presentado por la 4T.

"¡Wey, la pared, no pintemos la pared! Se debe reconocer la violencia hacia las mujeres, no estamos solas y por una gritaremos todas, protestaremos todas!", dijeron.

Con un pase de lista, las manifestantes llamaron al presidente a reconocer que su gobierno no tiene una estrategia que defienda a las mujeres y no las violente ni criminalice cuando son víctimas de feminicidio.

"Se nos juzga por la ropa que usamos, por las parejas que elegimos, por la hora en la que salimos, Fátima era una niña y la culpable ahora es su mamá, siempre es culpa de la mujer ser asesinada, violada y no es justo que el gobierno ni siquiera lo reconozca", expresó Erica.

En algunas de las consignas que escribieron en Palacio Nacional se puede leer "Chile presente". Ante ello, una joven de nombre Patricia confirmó que hubo mujeres chilenas en la protesta.

"Estuvieron aquí hermanas chilenas que apoyan nuestra causa, ir en contra del feminicidio y de la violencia contra las mujeres traspasa fronteras", dijo la manifestante.

Chile atravesó el año pasado protestas que duraron meses y que se fueron recrudeciendo poco a poco en contra del gobierno de Sebastián Piñera. En medio de esas manifestaciones, el colectivo "Las Tesis" crearon el performance "Un violador en tu camino", que se replicó en Europa, África y América Latina.

Dañan Palacio con aerosol, cera y calcomanías

Un grupo de manifestantes realizó pintas en la fachada principal de Palacio Nacional con pintura en aerosol de diferentes colores, además prendieron velas y pegaron un par de calcomanías con consignas contra la violencia de género.

"Estado feminicida", "Fátima", "AMLO feminicida", AMLO indiferente" y "Defienden más a los monumentos" fueron algunas de las consignas que escribieron en el inmueble catalogado como Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Algunas de las afectaciones fueron ocasionadas con pintura en aerosol de colores como verde, anaranjado, rosa, rojo y azul. Sin embargo, las consignas no fueron los únicos daños, también fueron pegadas calcomanías en dos ventanas de la fachada principal de Palacio Nacional.

Las calcomanías tenían la leyenda "Cuidado, el machismo mata".

También sobre una de las ventanas, las manifestantes encendieron al menos cuatro veladoras, que por el fuego derritieron su cera sobre la cantera del monumento histórico.

Las pintas se extendieron hasta el piso exterior de Palacio Nacional, donde las manifestantes también realizaron algunas pintas.

Tras la manifestación, una cuadrilla de limpieza del gobierno de la Ciudad de México comenzó la limpia, primero en el piso exterior de Palacio.

La dirección de Conservaduría de Palacio Nacional comenzó pruebas de diferentes soluciones para retirar pintas del inmueble histórico

Apenas el viernes pasado, Palacio Nacional resultó con afectaciones por otra manifestación contra la violencia hacia la mujer, en la que también se realizaron pintas con aerosol en el muro de la fachada principal y en la puerta Mariana.