"Chingada", no fue la palabra más adecuada: Martín Orozco

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, difundió la noche de este jueves un video en el que reconoció que pronunció "una palabra que, sin duda, no fue la más adecuada", en referencia a su expresión de "¡a la chingada!", sobre los pacientes foráneos que no serían atendidos por los servicios de salud del estado.

"Esta mañana pronuncié una palabra que, sin duda, no fue la más adecuada, pero el objetivo central era respaldar con todo, dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva a los aguascalentenses.

"Como gobernador, y en base a nuestras limitaciones de recursos, me apuesto a atender en primer lugar a cada uno de los aguascalentenses, sin olvidar la obligación constitucional de atender a cualquier mexicana y mexicano en casos de urgencias", expresó el mandatario.

Insistió en que el país requiere de un solo sistema de salud donde se escuche a los 32 gobernadores para lograr el objetivo del presidente. Indicó que ante las decisiones del gobierno federal en el sector salud los gobernadores deben tomar decisiones responsables para cubrir el servicio para sus ciudadanos

Por la mañana, en declaraciones a medios, dijo: "Un gran costo que tiene el servicio de salud son dos rubros: uno es la atención de casi el 25% que son foráneos, de estados que no son de Aguascalientes, a la chingada, yo no puedo atender a estados porque eso me lleva un costo aproximado de cerca del 25%".