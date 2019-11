Chocan AMLO y FCH por bots

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón protagonizaron un nuevo enfrentamiento de declaraciones, ahora por la supuesta participación del hijo del segundo en la campaña de redes contra el gobierno lopezobradorista y representantes de medios de comunicación.

En su conferencia de prensa, el gobierno dio a conocer un estudio elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que vincula presuntamente al secretario de Educación, Aurelio Nuño; al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo de Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta el jueves pasado.

De inmediato, Calderón y su esposa Margarita Zavala defendieron a su hijo del señalamiento. El exmandatario calificó como "cobardía inadmisible" que el Presidente calumnie y exponga a su hijo, y "si tiene algo conmigo, que se meta conmigo, pero con los hijos no", dijo, mientras que la excandidata presidencial Margarita Zavala también exigió a López Obrador no usar a su hijo. "Para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad", escribió en Twitter.

El exmandatario sostuvo que López Obrador utiliza el poder del Estado a través de su rueda de prensa para deslizar una mentira sobre su hijo y exponiéndolo.

El expanista señaló que la Unidad de Investigación y Vinculación Tecnológica de la SSP fue creada para investigar delincuentes, ciberdelitos y manejar la Plataforma México; sin embargo, hoy se demostró que el gobierno la utiliza para "investigar" a sus críticos y por eso "no dan una contra la delincuencia".

Rechazan señalamientos

El extitular de la secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, rechazó las acusaciones en su contra. "Aclaro de manera categórica que los señalamientos carecen de todo sustento".

También el panista Juan Carlos Romero Hicks, rechazó haber participado en alguna estrategia para afectar al presidente López Obrador. "Cuando un gobierno le teme a la ciudadanía es un gobierno enfermo", dijo en entrevista.