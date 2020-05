Chocan FGR y UIF por cuentas de Universidad de Hidalgo

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que las cuentas de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH) ya fueron descongeladas. A través del vocero de la FGR, Raúl Tovar, el organismo respondió a la columna publicada en EL UNIVERSAL por Mario Maldonado, quien señaló que la UAEH goza de una "inusual abundancia", pues genera 750 millones de pesos anuales en recursos propios.

En su texto el periodista afirmó que hace unos días la UAEH consiguió desbloquear los 151 millones de dólares que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, le congeló a principios del año pasado. Añadió que la FGR no completó el proceso para concretar el aseguramiento mientras estuvo vigente. En respuesta el vocero de la FGR afirmó que la UIF incurrió en falsedades y que por eso se levantó el aseguramiento.

"Que no mientan, el caso lo tiró por unanimidad un Tribunal Federal por las mentiras de la #UIF, chequen la sentencia", señaló. Sin embargo, el titular de la UIF, Santiago Nieto aseguró que las seis cuentas de la UAEH sólo estuvieron libres durante "unas horas" y que actualmente los 151 millones de dólares de seis cuentas de HSBC, se mantienen bloqueados como resultado de una investigación por lavado de dinero.

Nieto añadió que el procedimiento judicial sigue su curso y que la FGR debe concretar el aseguramiento de los recursos. Asimismo indicó que pese a la orden de liberar los recursos, mientras ésta permaneció vigente, la UAEH no pudo sustraerlos.