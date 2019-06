Chocan Morena y PAN en el INE por mañaneras de AMLO

"¡No te hagas el loco¡", tronó el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Suárez Garza, al demandar a su homólogo del PAN, Víctor Hugo Sondón, no interferir en las entidades con elección y no quejarse por las conferencias "mañaneras" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión extraordinaria que realiza el INE para dar seguimiento a las elecciones locales que se realizan hoy en 6 entidades, los partidos políticos y consejeros electorales fijaron sus posturas, pero Morena y PAN tuvieron su primer enfrentamiento verbal.

La molestia morenista se desató por la postura de Sondón, quien anticipó el rechazo del PAN a la reforma electoral que propone el partido mayoritario en la Cámara de Diputados.

"Buscan cambios estructurales sin (incluir) un solo reclamo de los partidos de la oposición y sin consenso de los partidos, no compartimos iniciativas con aires del pasado" advirtió al rechazar que haya procesos electorales mientras el gobierno "tenga propaganda en las mañaneras todos los días".

En respuesta, Suárez Garza advirtió que el PAN gobierna los cinco estados con elecciones hoy, por lo que pidió al representante panista "exhorte a sus gobernadores para que no se inmiscuyan en el proceso electoral, porque es desde el palacio de gobierno donde siempre salen los problemas que después se generan en las casillas....".

-Palacio Nacional, le precisó el panista Sondón, fuera de micrófono.

-No, el Palacio de Gobierno donde ustedes gobiernan !no te hagas el loco!...Y te quejaste ahorita de las mañaneras, ¿por qué tus gobernadores no hacen mañaneras? ..Yo no sé por qué razón no hacen mañaneras en los estados, ¿quién se los va a impedir?, reclamó.

En segunda ronda, volvió el enfrentamiento, pues Sondón recordó que por orden del INE se suspendió la difusión de las conferencias mañaneras en estados con elección, en respuesta a una queja promovida por el PAN.

Es decir, ""el presidente violentó la equidad en estas elecciones" y demandó al INE que "esté al pendiente de los superdelegados, una fábrica de candidatos con uso de gasto público".

Aseguró que los "Siervos de la nación" siguen en reparto de tarjetas y programas sociales.

"Que no sigan metiendo las manos en procesos electorales, pero desde Palacio Nacional, (pues) todo lo que se quejaron cuando fueron oposición" Morena lo ha replicado, ahora desde el gobierno, advirtió.

Obtuvo respuesta, pero del representante del Poder Legislativo y diputado de Morena, Alejandro Viedma, quien defendió las "mañaneras" pues se suspendieron "sin hace un análisis de cada una de esas conferencias" y sin decir que hay excepciones "se van con un todo", sin ponderar libertad de expresión.

No hay vulneración de la equidad, "desde Palacio Nacional no se están metiendo en las elecciones", sostuvo.