Chocan oposición y Morena en Senado por desaparición de poderes en estados

Chocan el PAN y Morena en el Senado por la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, ya que mientras el líder morenista Ricardo Monreal, pide evitar violencia política, su homólogo del blanquiazul, Mauricio Kuri, le respondió que deberían de dejar de actuar con revanchismos políticos.

En un mensaje videograbado Monreal Ávila exigió a los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas cesar la persecución en contra de los legisladores de Morena de esas entidades, después de que presentaron la solicitud de desaparición de los poderes.

"Hacemos un llamado respetuoso a los gobernadores, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), para que en estos dos estados no sigan generando el odio ni la persecución política contra nuestras senadoras y senadores, mediante una campaña mediática bruta", expresó.

Ricardo Monreal dijo que su bancada actuará de manera responsablemente, pues las solicitudes apenas se presentaron, y que será la Comisión de Gobernación la que actuará y deslindará responsabilidades. "No adelantamos vísperas ni hacemos juicios sumarios contra nadie, pero es hora, señores gobernadores, de actuar con prudencia", indicó. Por separado, el panista Kuri González le pidió seriedad a Ricardo Monreal y dejar de lado el revanchismo político, ya que a Morena no le gustó que hayan pedido la desaparición de poderes en Veracruz, por haber violado la autonomía de la Fiscalía estatal.

"Yo quiero anteponer las causas del país a las acusas personales y partidistas, pero como dijo el gobernador de Guanajuato (Diego Sinhue), ellos pusieron al tigre y ahora ya no saben qué hacer con él; y como también el gobernador de Tamaulipas (García Cabeza de Vaca), ningún estado es moneda de cambio", asentó.

El panista agregó que ninguna de las solicitudes va a pasar porque si bien jurídicamente la de Veracruz, tiene más sustento que las hechas por Morena, dado que la seguridad también le compete al gobierno federal, además de que los votos no les da a ninguna de las dos fracciones.