Chocan por fideicomisos

Ciudad de México.- Las bancadas de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) y de la 4T se enfrentaron en la Cámara de Diputados, de cara a la sesión de este jueves donde se perfila la aprobación en el pleno de la reforma para desaparecer los 109 fideicomisos para recaudar 68 mil 478 millones de pesos para el sector Salud y las vacunas contra el Covid-19.

Mientras que en el Senado, también legisladores de oposición reclamaron la extinción de 109 fideicomisos. Reclamaron que se retiraron recursos a programas y apoyos fundamentales, y que el gobierno federal se ha "encaprichado" con sus grandes proyectos de infraestructura.

En San Lázaro, los coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; de MC, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Verónica Juárez, anunciaron que votarán en contra de la desaparición y exigieron que se reponga el procedimiento; en contraparte, el líder de Morena, Mario Delgado, acusó mañas y dijo que el dictamen va este jueves.

En este contexto, el líder panista, Juan Carlos Romero Hicks, se quejó de que desde abril pasado el Titular del Ejecutivo emitió un decreto para desaparecer fideicomisos y que esos recursos pasaran a la Tesorería de la Federación e intentaron que se aprobara en la Comisión Permanente un periodo extraordinario para avalar la desaparición de 44 fideicomisos, pero la oposición logró contenerlo.

Por su parte, Verónica Juárez acusó un albazo para la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, recursos que son etiquetados en el presupuesto como fondo para la salud y el bienestar.

En tanto, el líder del PRI, René Juárez, dijo que el problema es de fondo, pues todo parte de una visión equivocada de cómo atender la cosa pública. "No sabemos exactamente qué pasa en cada uno de ellos [fideicomisos], no tenemos un diagnóstico y lo que no encontramos es una solución racional".