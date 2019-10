Chocan Zaldívar y Calderón

Ciudad de México.- El ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea y el expresidente de México, Felipe Calderón, chocaron este miércoles sobre la independencia entre los poderes Judicial y Ejecutivo.

En un programa de televisión, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que el exmandatario lo presionó para resolver algunos asuntos, lo que provocó la respuesta de rechazo de Calderón Hinojosa sobre esas presuntas presiones y reclamó al ministro que de ser ciertas debió denunciar en su momento y no una década después.

Las declaraciones del ministro Zaldívar Lelo de Larrea surgieron en entrevista con John Ackerman y Sabina Berman, quienes lo cuestionaron sobre la relación que tiene con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y qué tanto influye ésta en el Poder Judicial de la Federación.

Sin detallar los casos en los que Calderón Hinojosa ejerció presión ni cómo respondió a esta conducta, destacó que en la presente administración, la Corte no ha recibido ninguna insinuación o recomendación.

"Yo tengo una relación cordial, afectuosa, respetuosa con el Presidente de la República, es un hombre al que le tengo aprecio (...), el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial, no hemos recibido de su parte ninguna insinuación ni recomendación en los asuntos que manejamos.

"Cosa, que también he dicho, no se podría decir de algún otro Presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no sólo fui testigo sino que fui objeto de estas presiones: Felipe Calderón", señaló.

Durante la entrevista, que fue transmitida por Canal Once, el ministro rechazó hacer comentarios sobre la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora Icaza y sus razones.

Calderón lo niega

Ayer, en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el expresidente Calderón Hinojosa rechazó las declaraciones del ministro Zaldívar Lelo de Larrea y afirmó que de ser ciertas debió denunciar en su momento y no una década después.

"Niego categóricamente las presiones. Que diga en qué casos, cuándo se realizaron, qué hizo al respecto y, sobre todo, hubiese sido deseable que las denunciara en su momento, porque pudieron darse hace seis años, siete, ocho, pero de repente que venga un golpe de memoria así de abrupto, me parece que no está bien.

"Yo dejé de ser Presidente desde hace 10 años, ¿por qué no lo dijo antes y no cuando tiene que defender al presidente López Obrador?", cuestionó Calderón Hinojosa, por lo que desde su perspectiva, pareciera que el ministro presidente está defendiendo a López Obrador.

"Lo penoso del tema es que diga sin bases y precisiones, y una década después, y lo diga a propósito de buscar argumentos malos para defender al Presidente. Aquí lo grave es que el titular de la Corte esté defendiendo al Jefe del Ejecutivo federal", expresó Calderón.