Chocolateros se oponen a impuesto en productos con azúcar de Oaxaca

Luego de que los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron una adhesión a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se prohíbe la venta directa de comida chatarra a menores de edad, la bancada morenista va por un nuevo impuesto a productos que contengan azúcar, lo que causará una "grave afectación" a productores, acusan pequeños comerciantes y chocolateros.

La iniciativa es una propuesta presentada por Luis Alfonso Silva Romo, legislador del grupo parlamentario de Morena, y de aprobarse, crearía un impuesto con una tasa de hasta 4.5% a los azúcares, grasas y sodio. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), esta otra propuesta en el Congreso oaxaqueño para cobrar un impuesto estatal a productores con azúcar, es una especie de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que afectará a diversos sectores.

"En Oaxaca uno de sus productos insignia es el chocolate, el cacao, con esta nueva iniciativa se perjudicará más a gente como productores de azúcar, cañeros, chocolateros, panificadores... no paran con esa ofensiva que aplaude y aplaude el doctor López-Gatell, ahora empoderado", cuestionó en entrevista con EL UNIVERSAL. Al respecto la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (ASCHOCO-CONFIMEX) y la Asociación de Chocolateros de Oaxaca rechazaron la iniciativa en pronunciamiento conjunto.

"Esta nueva propuesta de creación de un impuesto, sumada a la prohibición a la venta de chocolates a menores de 18 años, no sólo no traería consigo un beneficio a la salud pública, sino que sería una política contraria a los intereses de la nación, en virtud de que pondría en un alto riesgo la competitividad de los pequeños y medianos productores de Oaxaca", señalaron. Recordaron que a pesar de la grave situación histórica por la que atraviesa el campo mexicano, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se instauró un impuesto especial al chocolate y los derivados del cacao, "el cual ha menoscabado la reputación de un producto de orgullo nacional y, con ello, se ha afectado a toda su cadena de valor".

Según los chocolateros, lo anterior ha tenido un principal impacto en pequeños y medianos productores de la región sur y sureste del país, dado que es en Tabasco, Chiapas y Oaxaca donde se concentra la producción de esta semilla milenaria. "Es necesario que como país se fomente el consumo local y nacional de productos con alto valor cultural, como lo son el maíz, el café y el cacao. Es por ello que los organismos firmantes nos hemos dado a la tarea de emprender acciones y programas para fomentar la producción nacional del cacao y chocolate, sensibilizando a la población sobre su importancia", afirmaron. En su pronunciamiento, señalan que la implementación de este tipo de impuestos ha demostrado "tener un efecto altamente inflacionario y regresivo", afectando profundamente la economía "de la población más pobre". Los chocolateros hicieron un llamado público a todos los integrantes del Congreso de Oaxaca para impedir que se aumenten impuestos, y en especial alguno que afecte al sector productor de cacao, y al chocolatero nacional.

"Solicitamos que se legisle en favor del pueblo y no se castigue más a los sectores productivos del Estado que estamos luchando por sobrevivir", finalizaron. Piden audiencia con Murat Respecto a la entrada en vigor de la prohibición de venta de chatarra a menores, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, señaló que tras la entrega de un documento que fue respaldado por 14 cámaras empresariales en el que sus integrantes expresan el rechazo a la modificación a la ley y piden que ésta vuelva a discutirse, ahora se espera poder dialogar con el gobernador Alejandro Murat. Rivera explicó que la petición explícita del documento dirigido a Murat Hinojosa y entregado el pasado 10 de agosto, es que esta adhesión no sea publicada en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca, con lo cual la ley reformada entraría en vigor.

El presidente de la ANPEC agregó que a la par de la entrega de dicho documento en la Oficialía de Partes, los empresarios buscan dialogar con el mandatario sobre la medida y los efectos que traerá a los pequeños comerciantes, pues de acuerdo con la ANPEC estos productos constituyen hasta 50% de las ventas de negocios como misceláneas y representarían pérdidas de hasta 100 millones de pesos al día.